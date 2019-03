Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH nach der Präsentation von Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Analysten senkten ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des irischen Baustoffkonzerns bis 2021, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervorging. Zudem seien die Aktien im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet, was ihr Aufwärtspotenzial begrenze./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 21:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2019-02-28/23:41

ISIN: IE0001827041