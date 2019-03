DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Februar leicht belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,9 (Januar: 48,3) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Februar auf 49,2 (Vormonat: 49,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 2.002 +16% 18 1.722 Umsatz Automotive 720 +1% 13 712 Umsatz Defence 1.264 +23% 13 1.025 EBIT 200 +12% 17 179 EBIT Automotive 60 -5% 13 63 EBIT Defence 157 +41% 11 111 Ergebnis nach Steuern/Dritten 128 +5% 18 121 Ergebnis je Aktie 2,99 +5% 18 2,84

Weitere Termine:

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London

17:00 DE/Linde plc, Telefonkonferenz zum Jahresergebnis, München

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Hypoport AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Aurubis 1,55 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -3,1% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.000 gg Vm zuvor: -2.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 49,7 -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 47,3 zuvor: 47,8 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,2 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 50,5 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,9% zuvor: 7,9% -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,8 -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember (ursprünglich 31.1.2019) Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 54,9 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 56,6 Punkte 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,8 1. Umfrage: 95,5 zuvor: 91,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,50 0,42 Nikkei-225 21.628,36 1,14 Schanghai-Composite 2.946,25 0,18 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.515,64 0,25 DAX-Future 11.530,00 0,36 XDAX 11.532,63 0,35 MDAX 24.385,72 0,56 TecDAX 2.601,93 0,38 EuroStoxx50 3.298,26 0,47 Stoxx50 3.029,67 0,02 Dow-Jones 25.916,00 -0,27 S&P-500-Index 2.784,49 -0,28 Nasdaq-Comp. 7.532,53 -0,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,31 -44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem positiven Start rechnen Händler. Die Vorlagen von China bis zu den USA seien sehr gut, und die Aktienmärkte scheinen nach oben zu wollen. Der Terminkontrakt auf den DAX stieg im Nachthandel dicht an die wichtige 11.600er-Marke. Angefangen hatte der positive Trend mit dem US-BIP vom Nachmittag, das mit annualisiert 2,6 Prozent besser als erwartet ausfiel. Der Chicago-PMI war sogar deutlich stärker als erwartet. In der Nacht wurde dann in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index gemeldet, der ebenfalls positiv überraschte. Er stieg auf 49,9 im Februar nach 48,3 im Vormonat. Anleihen dürften daher ihren Kursrutsch weiter fortsetzen. Gute Nachrichten gibt es zudem vom China-US-Handelskonflikt. Hier werde doch an einem finalen Deal gearbeitet, der zu einem Treffen der beiden Präsidenten Mitte März unterzeichnet werden könnten.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Besser als erwartet ausgefallene US-BIP-Zahlen haben am Donnerstag leicht positive Akzente an den europäischen Aktienmärkten gesetzt. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2018 mit plus 2,6 Prozent stärker gewachsen als erwartet. Allerdings hat sich die Dynamik gegenüber dem dritten Quartal spürbar abgeschwächt. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex fiel klar besser als erwartet aus. Die Anleger warteten aber vor allem auf den Ausgang der US-chinesischen Handelsgespräche. Aston Martin brachen um 21,4 Prozent ein. Die Kosten für den Börsengang haben den Gewinn trotz steigenden Umsatzes aufgezehrt. Gute Zahlen vom Brauereikonzern AB Inbev ließen die Aktien um 4,1 Prozent steigen. Um 2,8 Prozent abwärts ging es nach roten Zahlen vom Triebwerkshersteller Rolls-Royce. Beim Maschinenbauer ABB ging es um 2,4 Prozent abwärts. Hier wurden die Margen kritisiert, der Auftragseingang ist allerdings nicht so schwach ausgefallen wie erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Zalando machten einen Satz um 23,8 Prozent. Baader sprach von starken Ergebnissen für das vierte Quartal und einem "sehr vielversprechenden" Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019. Im Handel war zudem von Short-Eindeckungen die Rede. Dagegen gaben Aumann nach Zahlen um 8 Prozent nach. Ergebnisse und Ausblick enttäuschten. Für Dürr ging es um 7,6 Prozent nach oben. "Die Zahlen liegen überwiegend über den Erwartungen", so ein Händler. Auch der Ausblick sei in Ordnung. Kion verloren 3,1 Prozent. Jefferies sprach zwar von guten Zahlen für das vierte Quartal. Für 2019 sei die Unternehmensprognose für die Aufträge jedoch sehr vorsichtig gehalten. Nach besseren Zahlen ging es für Isra Vision gleich um 16,9 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Als sehr ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Donnerstag. Er vermutete einen Zusammenhang mit der Karnevalssaison, die mit der "Weiberfastnacht" am "schmutzigen Donnerstag" einen ersten Höhepunkt erlebte. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die Enttäuschung darüber, dass das Treffen von US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un vorzeitig und ohne Ergebnis abgebrochen wurde, drängte die überraschend guten Daten zum US-BIP und zum Chicago-Einkaufsmanagerindex in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von HP um 17,3 Prozent ein. Der Computer-Hersteller hat wegen einer Schwäche in seiner wichtigen Druckersparte den Umsatz im jüngsten Quartal weniger stark gesteigert als erwartet. Der bereinigte Gewinn entsprach "nur" den Erwartungen.Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch nahmen die Aktie in der Folge auf "Underperform" von "Buy" herunter. L Brands, die Muttergesellschaft der Dessous-Marke Victoria's Secret, vermeldete für das vierte Quartal durchwachsene Zahlen und gab einen verhaltenen Ausblick. Die Titel verbilligten sich um 4,6 Prozent. Celgene verloren 8,6 Prozent. Nach Wellington Management verschärft nun auch der aktivistische Investor Starboard Value seinen Widerstand gegen die Übernahme durch Bristol-Myers Squibb (+1,4 Prozent). Der Bremsenhersteller Wabco (+5,4 Prozent) hat Verhandlungen mit ZF Friedrichshafen bestätigt, an deren Ende eine Übernahme des amerikanisch-belgischen Unternehmens stehen könnte.

Der Anleihemarkt profitierte nur vorübergehend etwas von dem enttäuschenden Trump-Kim-Gipfel. Mit der Veröffentlichung der überraschend starken US-Konjunkturdaten gerieten die Notierungen unter Druck. Die Zehnjahresrendite stieg um 4,1 Basispunkte auf 2,72 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.07 Uhr EUR/USD 1,1372 +0,0% 1,1371 1,1384 EUR/JPY 127,04 +0,3% 126,64 126,72 EUR/CHF 1,1357 +0,1% 1,1348 1,1350 EUR/GBR 0,8578 +0,0% 0,8574 0,8562 USD/JPY 111,71 +0,3% 111,37 111,31 GBP/USD 1,3258 -0,0% 1,3263 1,3295 Bitcoin BTC/USD 3.803,75 0,24 3.794,75 3.857,34

Am Morgen zeigt sich der Yen gegen den Dollar leichter, nachdem bereits am Vortag starke US-BIP-Daten den Dollar gestützt hatten. Auch die Fortschritte bei den US-chinesischen Handelsgesprächen drückt die japanische Währung, die als sicherer Hafen gilt. Derweil bewegt sich der Dollar gegen den Euro noch kaum.

Am Devisenmarkt zog der Dollar mit den besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten aus den USA an. Im Gegenzug rutschte der Euro wieder deutlicher unter die Marke von 1,14 Dollar. Er notierte im späten US-Handel bei etwa 1,1380 Dollar, nach 1,1413 Dollar vor Bekanntgabe der Daten. Zwischenzeitlich hatte der Euro bei 1,1421 Dollar den höchsten Stand seit drei Wochen markiert. Die Inflationsdaten aus Deutschland hatten keinen Einfluss. Der Inflationsdruck hat im Februar entgegen den Erwartungen nicht zugenommen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,43 57,22 +0,4% 0,21 +24,6% Brent/ICE 66,57 66,31 +0,4% 0,26 +21,7%

Für die Ölpreise ging es nach zuletzt zwei Tagen mit Aufschlägen zunächst leicht abwärts. WTI konnte seine Abgaben mit den guten US-Daten aber wieder aufholen und drehte leicht ins Plus. Händler verwiesen zudem auf die schwachen Konjunkturdaten aus China, die Sorgen um eine sinkende Nachfrage befeuert hätten. Auch gebe es bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China noch immer keinen Durchbruch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 57,22 Dollar, für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 66,03 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,89 1.314,05 -0,1% -1,17 +2,4% Silber (Spot) 15,59 15,55 +0,3% +0,04 +0,6% Platin (Spot) 871,42 879,70 -0,9% -8,28 +9,4% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 +12,1%

Das vorzeitige Gipfel-Ende zwischen den USA und Nordkorea hatte Gold zunächst Zulauf verschafft. Mit den überraschend guten US-Daten wurden diese Gewinne allerdings abgegeben. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,4 Prozent auf 1.315 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1.328 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GIPFELTREFFEN TRUMP-KIM

Nach dem Scheitern des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben beide Seiten ihre Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen bekräftigt. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA schrieb am Freitag, Trump und Kim hätten vereinbart, "weiter produktive Gespräche zu führen". Auch ein US-Regierungsvertreter sagte, es gebe "reichlich Gelegenheit zu sprechen".

POLITIK ISRAEL

Nur wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Israel hat Generalstaatsanwalt Avischai Mandelblit bestätigt, dass er Regierungschef Benjamin Netanjahu wegen Korruption anklagen will.

ZINSPOLITIK USA

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat seine Prognose für die folgenden Zinserhöhungen bekräftigt. Er gehe nach wie vor davon aus, dass es dieses Jahr eine Zinserhöhung geben und im kommenden Jahr eine weitere folgen werde. Harker mahnte angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds abermals zur Geduld.

Derweil ist nach Einschätzung von Fed-Chairman Jerome Powell die US-Wirtschaft in einer guten Lage. Allerdings gebe es Risiken für das Wachstum, so Powell. Aus diesem Grund habe die Fed jüngst auch signalisiert, mit weiteren Zinsanhebungen zunächst warten zu wollen.

MERCK KGAA

Das US-Unternehmen Versum Materials will sich nicht feindlich übernehmen lassen. Man wolle das Angebot der Merck KGaA von 48 US-Dollar je Aktie prüfen, teilte Versum mit. Allerdings lege das Board gleichzeitig eine Regelung auf, um sicherzustellen, dass alle Aktionäre gleichbehandelt werden und "keine Person oder Gruppe die Kontrolle oder Einfluss über Versum" durch Aktienkäufe erlangen kann.

H&R

Der Umsatz stieg 2018 dank der im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich höheren Rohstoffpreise um 9 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro. Das EBITDA sank jedoch auf 74,7 (Vorjahr: 97,9) Millionen Euro im Vorjahr. H&R hatte zuletzt 70 bis 75 Millionen in Aussicht gestellt. Unter dem Strich ging der Gewinn auf 21,6 (32,1) Millionen Euro zurück.

AMADEUS IT GROUP

Der Umsatz legte 2018 um 6,6 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro zu. 1,8 Milliarden Passagiere wurden über das Amadeus-System geboardet, 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA kletterte um fast 10 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro, womit die EBITDA-Marge um 1,2 Punkte auf 41,3 Prozent anzog. Der bereinigte Konzernüberschuss lag mit 1,12 Milliarden Euro 1,0 Prozent über Vorjahr.

TESLA

wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Läden schließen. Der Elektrowagen, mit dem der US-Konzern den Massenmarkt erobern will, soll nun zu einem Preis ab 35.000 US-Dollar angeboten werden, kündigte Firmenchef Elon Musk an. Tesla wolle künftig komplett auf den Verkauf seiner Premiumwagen über das Internet umstellen und dadurch die Kosten senken. Zudem kündigte Musk an, dass Tesla im ersten Quartal wohl einen Verlust verzeichnen werde. Er hoffe, dass der Konzern dann im zweiten Quartal wieder profitabel sein werde.

