FRANKFURT (Dow Jones)--Gestützt von besseren Geschäften in der Auto- und Rüstungsbranche hat Rheinmetall vergangenes Jahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die operative Marge steigerte der im MDAX notierte Konzern kräftiger als in Aussicht gestellt. Rückenwind erhielt Rheinmetall besonders vom Geschäft mit Wehrtechnik, in dem die Profitabilität deutlich stieg.

Im abgelaufenen Gesamtjahr stieg der Umsatz um 4,3 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 6,1 Prozent. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Sondereffekten legte überproportional um 23 Prozent auf 492 Millionen Euro zu. Die operative Marge zog kräftig auf 8,0 Prozent von 6,8 Prozent im Jahr zuvor an. In Aussicht gestellt hatte Rheinmetall einen Wert "klar über" 7 Prozent.

"Mit teils deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis verfolgen wir im Geschäftsjahr 2018 weiter unseren gesunden Wachstumskurs", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger laut Mitteilung. Das Unternehmen sehe sich "sehr gut" aufgestellt, um das Geschäftsvolumen weiter zu steigern.

Den Ausblick für das laufende Jahr sowie die Dividende für 2018 wird Rheinmetall am 13. März vorlegen.

March 01, 2019

