Was am Mittwoch bei Bayer etwas unterging, da die Leverkusener am selben Tag neue Zahlen veröffentlichten: Bayer hat laut eigenen Angaben in den USA für einen Wirkstoff namens Darolutamid den Antrag auf Zulassung bei der zuständigen Behörde ("FDA") eingereicht. Das dauert offensichtlich etwas länger, denn laut Bayer begann der Zulassungsantrag bereits im Dezember 2018 und wurde nun "abgeschlossen". Wohlgemerkt - die Einreichung des Antrags wurde abgeschlossen, nicht die Zulassung durch die FDA! ... (Peter Niedermeyer)

