BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 33 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 215 (216) PENCE - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 68 (65) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 4910 (4860) PENCE - 'BUY'HSBC SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 28 (41) EUR JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 37 (39) EUR - 'NEUTRAL'RBC HEBT H&M AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 140 (120) SEK BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 85 (80) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 55 (52,50) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 69 (73) EUR - 'MARKET-PERFORM'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR KION AUF 65 (63) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...