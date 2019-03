Vom potenziellen Untergang zum goldenen Füllhorn binnen weniger Sekunden ... so schnell kann die Stimmung bei einer Aktie umschlagen, für die viele im Vorfeld Schwarz gesehen hatten. Und weil die Zahlen zuvor so schlecht ausgefallen waren und weil das Unternehmen mit seiner Wachstumsstrategie ein hohes Risiko geht, waren offenbar derart viele Akteure im Vorfeld der gestern präsentierten Bilanz in der Zalando-Aktie bärisch, dass sie gleich zum Handelsstart allesamt ausgequetscht wurden wie Zitronen.

