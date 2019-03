Das Model 3 in der gestern verkündeten Standard-Version kommt in "bis zu sechs Monaten" auch nach Europa. Die Nachfrage nach diesem gelungenen Elektroauto zu diesem nierigeren Preis wird gewaltig sein - auch weil die euopäischen Hersteller nichts vergleichbares entgegensetzen können. "Das ist der Tod der deutschen Autoindustrie", so ein Tesla-Fan. Doch was den Autokäufer freut, muss nicht immer auch den Anlegern gefallen. Der Preis des 35.000-Dollar-Autos sind wohl sinkende Margen. Auch weil Elon Musk gestern auf Einmalbelastungen durch Entlassungen - viele Tesla-Offline-Shops werden geschlossen - hinwies, wird im ersten Quartal wohl ein Verlust ausgewiesen. Der Wortlaut: "Given that there is a lot happening in Q1, and we are taking a lot of one time charges, there are a lot of challenges getting cars to China and Europe, we do not expect to be profitable in Q1. We do think that profitability in Q2 is likely."

