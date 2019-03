In den letzten Wochen haben wir in unseren Live-Streams von LYNX auf Gold-, Silber- und Stahlaktien hingewiesen. Vor allem Stahlaktien wie US-Steel, AK Steel oder auch Freeport McMoran konnten teils stark an Wert zulegen. Von der positiven Stimmung profitierte auch das Bergbauunternehmen Cliffs Natural Resources, zu deren wichtigsten Kunden ArcerlorMittal und AK Steel gehören.

