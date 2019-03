Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Die Börsen in Südkorea bleiben wegen des Tags der Unabhängigkeitsbewegung geschlossen.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Februar leicht belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,9 (Januar: 48,3) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Februar auf 49,2 (Vormonat: 49,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember (ursprünglich 31.1.2019) Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 54,9 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 56,6 Punkte 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,8 1. Umfrage: 95,5 zuvor: 91,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.797,00 +0,44% Nikkei-225 21.602,69 +1,02% Hang-Seng-Index 28.790,54 +0,55% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 2.990,05 +1,67% S&P/ASX 200 6.192,70 +0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen ist der Schrecken über den geplatzten Koreagipfel schnell verflogen. Anleger widmen sich anderen Themen, die zum Kauf von Aktien animieren. Bis auf wenige Ausnahmen präsentieren sich die Börsen der Region mit moderaten Aufschlägen. Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich sogar fest. Hongkong und Schanghai kommen von ihren Tageshochs wieder zurück. In Südkorea ruht der Handel wegen eines Feiertages. Gestützt wird die Stimmung von Berichten, wonach die US-chinesischen Handelsgespräche in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen könnten. Daneben zeigt die chinesische Konjunktur nach zuletzt überwiegend schwachen Daten ein kleines Lebenszeichen. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Februar leicht belebt. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich leicht, verharrte aber im Kontraktionsbereich. Positiv wird vor allem in China zur Kenntnis genommen, das MSCI die Gewichtung chinesischer A-Aktien deutlich angehoben hat. Dieser Schritt wurde aber erwartet und sorgte bereits an den Vortagen für Käufe. In Tokio stützt auch der schwächere Yen. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China lässt die Attraktivität der Währung als vermeintlich sicherer Hafen verblassen. Am Vortag hatte die Krise um Nordkorea noch gestützt. Gestützt wird der Greenback auch von den starken US-Daten. Gut laufen in Honkong Finanzwerte; Immobilienentwickler sind dagegen schwächer - belastet von jüngsten Plänen zur Flächenversorgung in der Sonderverwaltungszone. SHK Properties und CK Asset verlieren rund 1 Prozent. In Australien schloss der S&P/ASX-200 auf einem Fünfmonatshoch. Auch dort waren Finanzwerte gesucht angesichts zuletzt wieder gestiegener Renditeniveaus.

US-NACHBÖRSE

Tesla gaben um 3,3 Prozent nach. Der Elektroautobauer wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Läden schließen. GAP spaltet sich in zwei Gesellschaften auf, darüber hinaus sollen 230 Ladengeschäfte geschlossen werden. Die Geschäftszahlen gerieten angesichts der Schlagzeilen in den Hintergrund. Anleger feierten die Neuigkeiten mit einer Hausse von 25,6 Prozent. Funko haussierten um 14,9 Prozent. Im vierten Quartal übertrumpfte der Anbieter von Konsumgütern die Markterwartungen um Längen. Workday legten um 1,2 Prozent zu, das Cloud-Softwareunternehmen schnitt im vierten Quartal besser als gedacht ab. Nutanix brachen um 21,1 Prozent ein, der Datenzentrumspezialist schockte Anleger mit der Erwartung eines scharfen Abschwungs im aktuellen Quartal. Nordstrom kletterten um 1,2 Prozent, der Einzelhändler überzeugte mit der Gewinnententwicklung. Zscaler schossen um 15,7 Prozent in die Höhe. Der auf Cybersicherheit spezialisierte Anbieter übertraf die Marktprognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.916,00 -0,27 -69,16 11,10 S&P-500 2.784,49 -0,28 -7,89 11,08 Nasdaq-Comp. 7.532,53 -0,29 -21,98 13,52 Nasdaq-100 7.097,53 -0,27 -19,48 12,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.262 Mio 829 Mio Gewinner 1.339 1.530 Verlierer 1.592 1.385 Unverändert 101 123

Etwas leichter - Die Enttäuschung darüber, dass das Treffen von US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un vorzeitig und ohne Ergebnis abgebrochen wurde, drängte die überraschend guten Daten zum US-BIP und zum Chicago-Einkaufsmanagerindex in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von HP um 17,3 Prozent ein. Der Computer-Hersteller hat wegen einer Schwäche in seiner wichtigen Druckersparte den Umsatz im jüngsten Quartal weniger stark gesteigert als erwartet. Der bereinigte Gewinn entsprach "nur" den Erwartungen.Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch nahmen die Aktie in der Folge auf "Underperform" von "Buy" herunter. L Brands, die Muttergesellschaft der Dessous-Marke Victoria's Secret, vermeldete für das vierte Quartal durchwachsene Zahlen und gab einen verhaltenen Ausblick. Die Titel verbilligten sich um 4,6 Prozent. Celgene verloren 8,6 Prozent. Nach Wellington Management verschärft nun auch der aktivistische Investor Starboard Value seinen Widerstand gegen die Übernahme durch Bristol-Myers Squibb (+1,4 Prozent). Der Bremsenhersteller Wabco (+5,4 Prozent) hat Verhandlungen mit ZF Friedrichshafen bestätigt, an deren Ende eine Übernahme des amerikanisch-belgischen Unternehmens stehen könnte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 2,0 2,50 132,2 5 Jahre 2,52 4,2 2,48 60,0 7 Jahre 2,63 4,7 2,58 38,0 10 Jahre 2,72 4,1 2,68 27,9 30 Jahre 3,09 2,4 3,06 2,2

Der Anleihemarkt profitierte nur vorübergehend etwas von dem enttäuschenden Trump-Kim-Gipfel. Mit der Veröffentlichung der überraschend starken US-Konjunkturdaten gerieten die Notierungen unter Druck.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:54 Uhr % YTD EUR/USD 1,1367 -0,0% 1,1371 1,1383 -0,8% EUR/JPY 127,08 +0,3% 126,64 126,13 +1,1% EUR/GBP 0,8578 +0,0% 0,8574 0,8557 -4,7% GBP/USD 1,3253 -0,1% 1,3263 1,3303 +4,0% USD/JPY 111,80 +0,4% 111,37 110,80 +1,9% USD/KRW 1124,60 -0,1% 1125,63 1123,78 +0,9% USD/CNY 6,7036 +0,1% 6,6942 6,6868 -2,5% USD/CNH 6,7073 +0,1% 6,7000 6,6865 -2,4% USD/HKD 7,8484 -0,0% 7,8498 7,8497 +0,2% AUD/USD 0,7094 -0,1% 0,7098 0,7140 +0,7% NZD/USD 0,6815 +0,0% 0,6815 0,6842 +1,5% Bitcoin BTC/USD 3.801,50 +0,2% 3.794,75 3.815,65 +2,2%

Am Devisenmarkt zog der Dollar mit den besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten aus den USA an. Im Gegenzug rutschte der Euro wieder deutlicher unter die Marke von 1,14 Dollar. Er notierte im späten US-Handel bei etwa 1,1380 Dollar, nach 1,1413 Dollar vor Bekanntgabe der Daten. Zwischenzeitlich hatte der Euro bei 1,1421 Dollar den höchsten Stand seit drei Wochen markiert. Die Inflationsdaten aus Deutschland hatten keinen Einfluss. Der Inflationsdruck hat im Februar entgegen den Erwartungen nicht zugenommen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,77 57,22 +1,0% 0,55 +25,4% Brent/ICE 67,06 66,31 +1,1% 0,75 +22,6%

Für die Ölpreise ging es nach zuletzt zwei Tagen mit Aufschlägen zunächst leicht abwärts. WTI konnte seine Abgaben mit den guten US-Daten aber wieder aufholen und drehte leicht ins Plus. Händler verwiesen zudem auf die schwachen Konjunkturdaten aus China, die Sorgen um eine sinkende Nachfrage befeuert hätten. Auch gebe es bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China noch immer keinen Durchbruch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 57,22 Dollar, für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 66,03 Dollar nach unten.

