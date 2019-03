In Bezug auf die Pressemitteilungen von Unternehmen ist aufmerksame Lektüre ratsam. Wenn es zum Beispiel wie bei Beiersdorf heißt: "2019 - ein Jahr des Übergangs", dann klingt das zunächst nach einer positiven Nachricht. Doch "Übergang" bedeutet in dem Kontext manchmal eben, dass die Profitabilität noch zu wünschen übrig lassen kann. Nach dem Motto: Ja, es soll zukünftig besser werden, aber dieses Jahr noch nicht. Und so ist es auch hier: Im zentralen Beiersdorf-Geschäftsbereich "Consumer" wird ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...