Der EuroStoxx 50 hat nach der kleinen Verschnaufpause zur Wochenmitte wieder an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Der Leitindex der Eurozone schloss am Donnerstag 0,5% höher und erreichte damit das Niveau vom Oktober letzten Jahres. Auf Monatssicht bedeutete das ein Plus von 4,4%. Auch die anderen wichtigen Indices konnten zulegen, mit Ausnahme von London, das von schwächeren Rohstoffaktien belastet wurde. Die französische Wirtschaft konnte ihr moderates Wachstum fortsetzen, die Inflation in Spanien wurde etwas höher als erwartet gemeldet, die übrigen Daten waren durchaus im Rahmen der Erwartungen. Im Fokus standen erneut Einzelunternehmen mit ihren Ergebnissen. Der französische Versorger Engie enttäuschte und belegte mit einem ...

