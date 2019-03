Besonders wegen der steigenden Nachfrage von Streitkräften nach neuen Militärgütern hat der Konzern Rheinmetall seinen Umsatz deutlich steigern können. Auch das Geschäft als Automobilzulieferer hat einen Anteil daran.

Mit Militärfahrzeugen und Munition hat der Rüstungskonzern Rheinmetall deutlich bessere Geschäfte gemacht als zuvor. Der Umsatz in der Militärsparte des Düsseldorfer Konzerns stieg 2018 um 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Der Betriebsgewinn (Ebit) in diesem Bereich ging sogar um fast 50 Prozent auf 254 Millionen Euro in die Höhe. Auch die Aussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...