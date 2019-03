Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Manchmal entpuppen sich die Finanzmärkte als Seismograph für das, was als vernünftig erscheint, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.So sei es in dieser Woche auch in Großbritannien geschehen. Dort habe Theresa May endlich die Tür für eine mögliche Verschiebung sowie eine Verhinderung einer No-Deal-Lösung in Sachen Brexit geöffnet und damit dem Pfund Sterling neues Leben eingehaucht. Die Premierministerin wolle jetzt am 12. März über ihren Deal mit der EU abstimmen lassen, wenn nötig am 13. über einen No-Deal-Brexit und schließlich am 14. März über eine Verlängerung der Deadline über den 29. März hinaus. Labour-Chef Jeremy Corbyn habe zusätzlich die Möglichkeit eines zweiten Referendums ins Spiel gebracht. Vorher wolle Labour aber versuchen, die Regierung von den eigenen Brexit-Plänen zu überzeugen. Die Opposition setze sich bekanntlich dafür ein, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU verbleibe, was May kategorisch ablehne. ...

