Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten den Egger 4,875% Perp (ISIN AT0000A208R5/ WKN A19XJW) der Egger Holzwerkstoffe GmbH auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Egger Holzwerkstoffe GmbH (Egger) weise ein verschobenes Geschäftsjahr auf. Somit ende das laufende GJ 2018/19 mit Ende März 2019. Die Veröffentlichung des Jahresergebnisses erfolge am 25. Juli 2019. Für den Bereich Möbel und Innenausbau sei die Geschäftsführung zuletzt von einem anhaltend stabilen Geschäftsverlauf ausgegangen. Spannend werde, wie sich der Geschäftsverlauf in H2 2018/19 in Argentinien gestaltet habe. Eine hohe Inflation (ca. 50%) und der Währungsverfall des Argentinischen Pesos dürften sich herausfordernd auf die Anpassung der Verkaufspreise an die steigenden Rohstoffkosten auswirken. Die Rohstoffkosten im Allgemeinen, im Speziellen die Verknappung von Holz sowie die generell in der Baubranche schwächeren Wintermonate dürften etwas auf das Ergebnis, vor allem im OSB Bereich, in H2 2018/19 drücken. Dennoch sähen die Analysten der RBI Egger gut aufgestellt um den wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. ...

