BERLIN (Dow Jones)--Deutschland sollte eine radikal neue Klimaschutzpolitik verfolgen und den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) mit einer einheitlichen Abgabe belegen. Das fordert der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. Wer mehr CO2 ausstoße, müsse auch mehr zahlen.

"Alle für den Klimaschutz relevanten Marktteilnehmer bekämen dasselbe Preissignal. CO2 würde dann dort eingespart, wo es am schnellsten, einfachsten und effizientesten möglich ist. Da, wo es sich am meisten lohnt", sagte Schmidt. "Weder gäbe es Planvorgaben für den Verkehr- oder Bausektor, noch würden bestimmte Technologien bevorzugt."

Er kritisierte, dass das Klimaschutzgesetz der großen Koalition nicht ausreichend sei. Die Bundesregierung sollte auf marktwirtschaftliche Lösungen vertrauen. Stattdessen regiere kleinteiliges Ressortdenken ohne klare, gemeinsame Zielvorstellung.

Schmidt, der auch Präsident des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI ist, wünscht sich ein europäisches Vorgehen in Abstimmung mit dem bestehenden EU-Zertifikatehandel. "Ein Mindestpreis auf CO2, der schrittweise steigt, würde den bestehenden Emissionshandel nach unten hin absichern. In allen anderen Wirtschaftsbereichen müssten Steuern und Abgaben so umgestaltet werden, dass sie das gleiche Preissignal entsprechend der Emissionen senden", sagte Schmidt.

