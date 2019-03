Der Euro hat am Freitag in der Früh seine Kursgewinne vom Vortag nicht halten können. In der Früh tendierte er in enger Bandbreite seitwärts. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1372 Dollar nach 1,1416 USD beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1372 Dollar notiert.Dem Euro ist es ...

