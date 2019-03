Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) befindet sich seit dem Jahreswechsel in einer Erholungsbewegung, die in zunächst auf ein Hoch bei 11.371 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Nach einer scharfen Korrektur habe die Verteidigung der Unterstützung bei 10.850 Punkten für weiteren Auftrieb gesorgt und den Index in den letzten Wochen auch über das Hoch bei 11.371 Punkten ausbrechen lassen. ...

