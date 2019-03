Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 70 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alles in allem seien die Zahlen gut gewesen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2019 sei aber eher konservativ. Er habe kleine Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen und entsprechend das Kursziel angepasst./stk/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 07:47 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:18 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

