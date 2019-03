Bei den deutschen Hypobanken waren gestern die Tagesgewinner in diesem Sektor mit 4,5 % bis 5 % Tagesgewinn, was wir bereits vor zehn Tagen an dieser Stelle erläutert hatten. Bitte sorgfältig rechnen: Die Dividenden beider Banken, Aareal und Deutsche Pfandbriefbank, werden in etwa drei Monaten ausgeschüttet. Beide nehmen ihre Ausschüttungen leicht zurück aber gerundet 7 % sind aufs Jahr hochgerechnet oder für 14 Monate bis sagen wir Mai 2020 dann der doppelte Wert und wieder heruntergerechnet auf 12 Monate ergibt dies eine Jahresrendite um 12 %. Gewusst wie?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info