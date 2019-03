Es fehlt der Gemeinschaftswährung an einer klaren Richtung und so bewegt sich der EUR/USD in einer schmalen Range um 1,1370 seitwärts. EUR/USD schaut auf Eurozonen Daten, US ISM Nach dem das neue 3-Wochenhoch über 1,1400 gebildet werden konnte, fehlt es dem Paar an Dynamik und so gab das Paar seine Gewinne zur 1,1370/60 ab. Das besser als erwartete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...