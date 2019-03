Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vodafone von 180 auf 160 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2019 gebe es viele positive Investmentansätze bei dem Telekomkonzern, die Unsicherheiten bei der Frequenzvergabe für das 5G-Netz in Deutschland seien dabei aber ein ziemlicher Störfaktor, schrieb Analyst Adam Fox-Rumley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seinen Bewertungsmultiplikator für das Deutschland-Geschäft./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-01/10:07

ISIN: GB00BH4HKS39