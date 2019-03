Wien (www.anleihencheck.de) - Heute steht eine Vielzahl an Wirtschaftsdaten am Programm, wobei das Anlegerinteresse sich wohl auf den US ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe für Februar konzentrieren dürfte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Aus den vorliegenden regionalen Stimmungsumfragen würden sie einen Anstieg für den ISM-Index ableiten. Die persönlichen Konsumausgaben der US-Haushalte dürften im Dezember merklich gesunken sein. Hierauf würden die stark rückläufigen Einzelhandelsumsätze hindeuten. Die Vorjahresrate des Deflators des privaten Konsums - das von der FED präferierte Inflationsmaß - dürfte auf 1,7% gesunken sein. Die Kernrate würden die Analysten dagegen unverändert bei 1,9% p.a. erwarten. ...

