Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 214 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Luxusgüterkonzern gebe es (noch) keine Anzeichen für eine geschäftliche Verlangsamung, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre organischen Wachstumserwartungen für 2019 an und bezeichnete einen Aufschlag zu den Konkurrenzpapieren als gerechtfertigt./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 10:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN FR0000120321

AXC0083 2019-03-01/10:20