Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere der UNIQA leicht auf 9,30 Euro gesenkt und das Anlagevotum "Hold" beibehalten. Der Versicherer hatte kürzlich Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 vorgelegt, die ihm Rahmen der Analystenerwartungen lagen.

Die UNIQA, so die RCB, zeige eine weiterhin stabile Performance in einem robusten Marktumfeld, die Investoren würden weiterhin von einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite profitieren. Die vom Versicherer veröffentlichte Guidance für 2019 hingegen liege unter den Markterwartungen, schreibt RCB-Analyst Oliver Simkovic weiter.

Die Aktien der UNIQA werden im Moment mit einem Aufschlag von 24 bis 28 Prozent gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt - ein Aufschlag der angesichts der guten Kapitalisierung und der hohen Dividendenrendite gerechtfertigt sei.

Am Freitagvormittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,50 Prozent auf 8,80 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000821103