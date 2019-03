Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen und einer nachfolgenden Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Trotz des bisher eher kurz- bis mittelfristig orientierten Ausblicks sei auf dem Kapitalmarkttag vor allem über langfristige Pläne gesprochen worden, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie. Thema sei dabei insbesondere das Partner Programm gewesen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-01/10:49

ISIN: DE000ZAL1111