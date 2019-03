Die Gewichtung der chinesischen Standardwerte wird bis November auf 20 Prozent vervierfacht. Dies kündigte der Index-Anbieter MSCI an.

Der Index-Anbieter MSCI trägt der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Chinas Rechnung. Bis zum November werde die Gewichtung chinesischer Standardwerte in den Indizes in mehreren Schritten auf 20 Prozent vervierfacht, kündigte das Unternehmen am Freitag an.

Dadurch könnten ausländische Investoren bis zu 80 Milliarden Dollar ...

