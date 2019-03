Das Gipfeltreffen von Trump und Kim Jong Un kann nicht als Erfolg gewertet werden. Trotzdem soll der gegenseitige Austausch nicht abbrechen.

Nach dem vorzeitig abgebrochenen Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un signalisieren beide Seiten weitere Gesprächsbereitschaft.

"Wir wollen unbedingt zurück an den Tisch, damit wir das Gespräch fortsetzen können, das letztendlich zu Frieden und Stabilität führen wird, einem besseren Leben für die nordkoreanische Bevölkerung und einer niedrigeren Bedrohung, einem denuklearisierten Nordkorea", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag während eines Aufenthalts in der philippinischen Hauptstadt Manila. In nordkoreanischen Staatsmedien wurde der Gipfel in Vietnam als konstruktiv bezeichnet.

Zudem hieß es, die Gespräche sollten nach dem Willen der beiden Politiker fortgesetzt ...

