Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Vielzahl von Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes steht heute zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Vorabschätzungen für die Februarwerte in Deutschland, Frankreich und der Eurozone hätten bereits Ernüchterung mit sich gebracht - ein klares Trendwendesignal sei ausgeblieben, auch wenn sich der französische Index nochmals leicht habe verbessern können. Insofern sollten die Erwartungen bezüglich der italienischen und spanischen Ergebnisse nicht zu hoch gesteckt werden und das Szenario einer verhaltenen Dynamik intakt bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...