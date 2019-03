FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 610 (570) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS MONDI PRICE TARGET TO 2000 (2450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 215 (216) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 513 (560) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 625 (570) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 121 (136) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4650 (4780) PENCE - HSBC CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 2155 (2215) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 725 (675) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 4000 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 803 (823) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5000 (5100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4900 (5000) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES BAT PRICE TARGET TO 4910 (4860) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 610 (595) PENCE - 'NEUTRAL'



