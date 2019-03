Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Immobilienunternehmens hätten wenig überraschendes offenbart, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Net Asset Value (NAV - Nettowert der Immobilien) sollte weiter zulegen und werde einer der Hauptkatalysatoren für den Aktienkurs sein./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-03-01/11:28

ISIN: DE000A0LD2U1