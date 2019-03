Die Deutsche Bank hat Vivendi nach Medienberichten über mögliche Gebote der Beteiligungsgesellschaft KKR und des chinesischen Tech-Konzern Tencent für die Musiksparte UMG auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Kaufinteresse dürfte positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn noch nichts sicher sei, würden doch beide Szenarien Synergien bringen und damit den langfristigen Wert von UMG steigern./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-03-01/11:36

ISIN: FR0000127771