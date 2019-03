Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei und die Stadt

Gelsenkirchen haben in Barcelona beim Mobile World Congress 2019 eine

Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) für die

Zusammenarbeit im Bereich Smart City unterzeichnet.



Die Stadt Gelsenkirchen und Huawei Technologies wollen dabei

partnerschaftlich eine Smart City-Plattform entwickeln, die

behördliche Dienstleistungen für die Bewohner, Besucher und

Unternehmen der deutschen Stadt erbringen soll. Der erste Schritt war

die Einrichtung des OpenAir Innovation Lab, ein digitales

Innovationslabor unter freiem Himmel, das folgenden Zwecken dient:



- als vorbildhafte Smart City für Bürger, Unternehmen und Besucher

der Stadt

- als Smart City-Vorzeigemodell für Gelsenkirchen und die Partner der

Stadt

- als Testlabor für neue Technologien und Lösungen

- als Drehscheibe für den Aufbau des lokalen Partner-Ökosystems und

den Ausbau der Plattform



Zielsetzung ist die Implementierung und Erprobung weithin

sichtbarer SmartCity-Services, und der Nachweis des empfohlenen

Ansatzes zum Aufbau einer gemeinsamen, standardisierten Plattform für

die Bereitstellung von Smart City-Diensten. Ein weiteres Ziel ist der

Aufbau eines Netzwerks für die Digitale Stadt, in dem verschiedene

Partner ihre Expertise einbringen.



Huawei wird die Stadt Gelsenkirchen auch weiterhin als

strategischer Technologiepartner unterstützen und die Kommunikations-

und Computerinfrastruktur bereitstellen, die es Gelsenkirchen möglich

gemacht hat, sich als die "Vernetzte Stadt" zu profilieren.



Gelsenkirchen



Die Stadt Gelsenkirchen hat mit ihrer langen und ehrwürdigen

Tradition einen festen Platz im deutschen Kulturkreis. Das mit Bezug

auf seine Rolle für die industrielle Revolution in Deutschland als

"Stadt der 1000 Feuer" bekannte Gelsenkirchen vollzieht den Wandel zu

einer neuen Marktwirtschaft, die darauf abzielt, Technologie

intelligent zum Wohle der Menschen zu nutzen, die in der Stadt und im

Umland leben, und die Entwicklung eines dynamischen,

informationsbasierten Wirtschafts- und Ökosystems zu fördern.



