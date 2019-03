Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal von 560 auf 513 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit Blick auf die Erträge der britischen Großbank lasse der Rückenwind zunehmend nach, schrieb Analyst David Lock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die verfehlten Erwartungen zur Bilanzvorlage, bei der vor allem die Erträge enttäuscht hätten. Zudem verwies er auf Anzeichen steigenden Margendrucks./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-03-01/11:39

ISIN: GB0005405286