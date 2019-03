Es war das Versprechen des Elon Musk: Mit Einführung des Model 3 von Tesla sollte die Elektromobilität in der Masse ankommen. 35.000 Dollar, so viel sollte die günstigste Version des E-Autos kosten. Doch bislang wurden lediglich die teureren Varianten ausgeliefert. Nun aber, so teilt der US-Autobauer mit, soll das Versprechen endlich eingelöst werden, das günstigste Modell sei bestellbar. Um dies auch wirtschaftlich umsetzen zu können, wird sich aber offenbar Gravierendes für Teslas Kunden ändern ... (Achim Graf)

