Mit der Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing wolle Sixt eine neue Produktkategorie schaffen, erläuterte Strategievorstand Alexander Sixt am Donnerstagabend in München die Pläne. Der Start der Mobilitäts-App gab dem Aktienkurs am Freitag kräftig Auftrieb. Er liegt mit einem Plus von 8,10 Prozent bei 87,45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...