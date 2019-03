Bremen (ots) -



Wenn sich der Tag langsam verabschiedet und die Nacht noch nicht vollends Einzug gehalten hat, ist sie da: die goldene Stunde. Die untergehende Sonne taucht den Himmel jetzt in besonders spektakuläre Farben. Beim Milka Dark Milk Event am 28. Februar im Hamburger east Hotel erlebten die eingeladenen Gäste, Prominente und Influencer genau diesen besonderen Moment in eindrucksvoller Atmosphäre - allerdings indoor! Eine Lichtinstallation ahmte den Sonnenuntergang und die verschiedenen Phasen der goldenen Stunde nach. Gleichzeitig symbolisierte eine Tanz-Performance die Verschmelzung verschiedener Stile, wie Hip Hop und Ballett. Schließlich durften die Anwesenden die neue Tafel Milka Dark Milk probieren und zusammen den Übergang von Tag zu Nacht zelebrieren. Mit diesem einzigartigen Event feierte Milka den Launch des neuen Tafel-Segments Milka Dark Milk. Genau wie Tag und Nacht verschmelzen, vereint auch die neue Tafel zwei Komponenten auf besondere Weise: die Zartheit von Milchschokolade und den intensiveren Geschmack dunkler Schokolade.



Auch Stars ließen den Tag genussvoll ausklingen



Zu den prominenten Gästen vor Ort zählten Jana Ina und Giovanni Zarrella, Thore Schölermann mit seiner Verlobten Jana Julie Kilka sowie Mirja DuMont und ihre Tochter Tara. Frauke Ludowig führte als Moderatorin durch den Abend. "Ich liebe Milka. Wenn völlig neue Tafeln auf den Markt kommen, muss das natürlich ausgiebig gefeiert werden. Mit diesem Event wurde genau mein Geschmack getroffen!", sagt Jana Ina Zarrella. Auch Thore Schölermann kam ganz auf seine Kosten: "Meinen Feierabend verbinde ich mit Genuss. Und Genuss bedeutet für mich ein gutes Stück Schokolade. Mittlerweile bevorzuge ich für diese besonderen Genussmomente eine intensivere Schokolade - Milka Dark Milk ist hierfür perfekt, zart schmelzend aber doch mit mehr Kakao." Mirja DuMont zeigte sich auch von den Tanzeinlagen begeistert: "Für mich heißt Feierabend nicht immer nur Couch und Füße hoch - sondern auch mal Ausgehen mit Freunden. Die Tänzer heute Abend haben mich richtig in Partystimmung gebracht. Und wahnsinnig beeindruckt! Sie haben gezeigt, wie harmonisch verschiedene Tanzstile verschmelzen können und genau wie bei der neuen Milka Dark Milk Bestes aus zwei Welten zusammenkommt."



Milka Dark Milk: neues Tafel-Segment verspricht einzigartiges Schokoladenerlebnis



Die Marktforschung bestätigt: Die meisten Menschen bevorzugen im zunehmenden Alter verstärkt dunklere Schokoladenvarianten.* Vielen Konsumenten sind die auf dem Markt erhältlichen dunklen Schokoladen allerdings zu bitter und sie vermissen die Zartheit, die sie an Milchschokolade schätzen.** Milka Dark Milk vereint die Zartheit von Milchschokolade mit intensiverem Kakaogeschmack in vier Sorten: Alpenmilch, Mandel, Himbeere und Gesalzenes Karamell. Das Geheimnis von Milka Dark Milk liegt in der innovativen Herstellungsmethode. Die neue und kakaohaltigere Schokoladenmasse wird besonders intensiv conchiert und enthält dadurch kaum noch Bitterstoffe. Dank dieser Herstellungsmethode und zusätzlicher Kakaobutter in der Rezeptur ist Milka Dark Milk so zart wie Milchschokolade.



Ein unvergesslicher (Feier-)Abend



Die neuen Milka Dark Milk Sorten sind seit Kurzem im Handel erhältlich. Beim Launch-Event im Hamburger east Hotel konnten sich die Gäste in eleganter Atmosphäre von dem einzigartigen Geschmack des völlig neuen Segments überzeugen und die Tafel gebührend zelebrieren. So wurde beim "Feier"-Abend der Name zum Programm.



*Europanel - Chocolate Tablets - Penetration - GB MAT June 2017



**Qualitative Marktforschung: The Behavioral Architects Research 2016; Fokusgruppen FRA 2018



