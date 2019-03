Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die der Fondsanleger beim Kauf von Fondsanteilen zahlen muss. Bei einem Aktienfonds beträgt der Aufschlag in der Regel fünf Prozent der Anlagesumme, die Höhe legt die Fondsgesellschaft fest. Der Ausgabeaufschlag fließt aber nicht der Fondsgesellschaft, sondern in den meisten Fällen der Hausbank des Anlegers zu.



Darüber hinaus werden Banken mit einer Bestandsprovision entlohnt. Diese jährliche Provision erhält die Bank, solange der Fondsanleger dort sein Depot führt. Die Höhe der Bestandsprovision beträgt durchschnittlich 0,75 Prozent des Fondsbestands, je nach Fonds. Die Bandbreite liegt zwischen 0 Prozent und 1,5 Prozent.



Der Berliner Fondsvermittler PROfinance hat den Spieß zu Gunsten der Kunden umgedreht. Bereits seit 2008 können Fondsanleger ihre Fonds über die Plattform www.profinance24.de bei über 200 Fondsgesellschaften ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Darüber hinaus wird den Kunden die jährliche Bestandsprovision größtenteils ausgezahlt.



Bei so günstigen Konditionen machen Sparfüchse große Augen! Aber auch bei renditeorientierten Anlegern lässt der provisionsfreie Fondskauf samt Fonds-Kickback Herzen höherschlagen. Schließlich wirkt sich der Mehrwert positiv auf die Wertentwicklung der Fondsanlage aus.



Und wie wird das Banken-Konkurrenzangebot von Bankkunden angenommen? Die zahlreichen Bewertungen zufriedener PROfinance-Kunden auf dem Bewertungsportal Proven Expert sprechen für sich: www.provenexpert.com/profinance-gmbh



Um die Fonds-Cashback-Zahlung auf die Spitze zu treiben, können sich bei PROfinance24 mehrere Fondsanleger zu einem Team zusammenschließen. Von der gemeinsam erreichten höheren Cashback-Stufe profieren dann alle Mitglieder eines Teams. Insgesamt schüttet PROfinance24 bis zu 99 Prozent der Bestandsprovision als Treueprämie an seine Kunden aus.



Zur Erklärung: Cashback bedeutet übersetzt so viel wie "Bargeld zurück". Das Geschäftsmodell von Cashback-Portalen wie PROfinance24 besteht darin, dass die Portale einen Teil ihrer Vermittlungserlöse an die Kunden weitergeben.



OTS: PROfinance GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129306.rss2



Pressekontakt: André Gaufer, Geschäftsführer PROfinance24 by PROfinance GmbH Giesensdorfer Str. 15 A 12207 Berlin Tel.: 030 859550-0 agaufer@profinance.de www.profinance24.de