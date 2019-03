Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist auch in der kommenden Woche kein Ende der Rally in Sicht. Der DAX wird voraussichtlich die 200-Tage-Linie bei aktuell 11.856 Punkten anlaufen, testen und vermutlich auch überwinden. Das erste große Ziel der Erholungswelle mit einer Rückkehr an die ersten Tiefs der großen 2018er Korrektur wäre dann nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Zwischen 11.800 und 12.380 Punkten dürften die Widerstände dann aber auch wieder deutlich zunehmen. Bei 12.380 verläuft der Abwärtstrend, der vom Allzeit-Hoch herunterläuft.

Die Perspektiven sind auch aus saisonaler Sicht gut: "Der März kennt kaum Schwächen", sagt Wellenreiter-Analyst Robert Rethfeld mit Blick auf die Monatsstatistik an Wall Street, an der der März bisher überwiegend deutliche Gewinne gebracht hat. Und gute Vorlagen der Wall Street können für den DAX ja nicht schlecht sein.

Besonders die erste März-Hälfte ist laut Rethfeld stark. Das wiederum passt gut zu der kürzlich an dieser Stelle geäußerten Erwartung, nach der die DAX-Rally erst einmal bis zum 15. März laufen könnte, dem großen Verfalltag an der Eurex. Hier könnte sich dann ein zumindest temporärer Hochpunkt herausbilden, zumindest könnte die Dynamik des Aufschwungs deutlich nachlassen. Allzu viel nach unten sollten Anleger allerdings auch danach erst einmal nicht erwarten, denn die Dividendensaison steht vor der Tür.

Zwar steht der S&P-500 vor dem wichtigen Widerstand bei 2.812 Punkten. Angesichts des üblicherweise positiven März-Verlaufs ist aber von einem Überwinden dieser Marke auszugehen. Erstes Ziel wäre dann das Hoch vom Januar 2018 bei 2.872 Punkten. Und der SMI in der Schweiz könnte dann schon neue Allzeit-Hochs markiert haben.

Handelsstreit bleibt Risiko - EZB im Blick

Möglicherweise noch im März entscheiden China und die USA über ihre künftigen Handelsbeziehungen. Der Markt rechnet fest mit einer Lösung des Handelsstreits. Ein unerwartetes Scheitern der Verhandlungen wäre wohl das größte Risiko für die Börsen: Dann könnte sich der Aufschwung als Bärenmarkt-Rally entpuppen, auch ein Test der Tiefs wäre dann nicht ausgeschlossen. Bei einer Lösung des Handelskonflikts dürfte sich der Aufschwung dagegen tendenziell fortsetzen.

Für den Markt spricht unter anderem die gute Marktbreite. Besonders attraktiv sind Columbia Threadneedle zufolge Aktien zyklischer Unternehmen. "Nach dem Preisrückgang bei Zyklikern im Oktober und November sind die Investitionsgüter- und die Chemiebranche die am stärksten überverkauften Segmente in Europa", so die Strategen des Vermögensverwalters.

Märkte hängen an Draghis Lippen

Am Montag wird der neue Sentix-Konjunkturindex veröffentlicht, üblicherweise auch ein guter Indikator für den Ifo-Index. In den USA gibt es am Dienstag den ISM-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor und am Mittwoch den Konjunkturbericht der US-Notenbank, das so genannte Beige Book. Der große US-Arbeitsmarktbericht für März schließt am Freitag den Reigen der wichtigen Konjunkturdaten.

Am Donnerstag könnte Mario Draghi neue Langfristtender ankündigen, also billiges Geld für die Banken. Seine Aussagen dürften auch die Devisen- und die Rentenmärkte in Atem halten. Daneben läuft die Berichtsaison weiter, unter anderem mit den Zahlen der DAX-Unternehmen Deutsche Post, Merck und Vonovia.

Knorr-Bremse und Dialog vor Aufstieg in den MDAX

Daneben steht die Entscheidung über Auf- und Absteiger in den Indizes der DAX-Familie im Blick. Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor stehen voraussichtlich vor dem Aufstieg in den MDAX. Absteigen dürften Salzgitter und Alstria Office. Die Börse entscheidet am Dienstagabend über die Index-Veränderungen, die dann zu den Schlusskursen am 15. März umgesetzt werden.

Sehr eng geht es im SDAX zu. Abgezeichnet hat sich zuletzt ein Abstieg von VTG, Medigene, aber auch von DMG Mori. Daneben erscheinen Tele Columbus und Vossloh gefährdet. Als mögliche Auffüller bieten sich Varta, Amadeus Fire und Adva an, auch Eckert & Ziegler sowie Baywa könnten möglicherweise nachrücken. Im DAX und im TecDAX sind keine Veränderungen zu erwarten.

