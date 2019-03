Fundamental: Einem kürzlich veröffentlichen Artikel der britischen Zeitung The Guardian zufolge, ergab sich in den 1970er Jahren die Hälfte des Preises eines Schokoladenriegels durch den Kakaopreis. Heutzutage sind es nur noch sechs Prozent. Nachfrage nach Kakaopulver kommt derzeit verstärkt aus Südostasien. Das kann die globale Nachfrage nach dem Rohstoff steigern, was einen Einfluss auf den Preis nach sich ziehen kann. Die Elfenbeinküste und Ghana erzeugen als Top-Produzenten rund 60 Prozent des weltweiten Angebots.

Technisch: Der Kakaopreis verfolgt seine auf der Unterseite trendgebende Gerade um aktuell 2230 US-Dollar. Diese besteht seit Oktober letzten Jahres und wurde mehrmals von den Notierungen bestätigt. Solange dieser Support hält, scheint eine weiterhin positive Entwicklung möglich. Entsprechend könnte diese Marke zum Platzieren ...

