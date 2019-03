Es werde eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einem Treffen von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und dem niederländischen Minister Wopke Hoekstra am Freitag in Paris. Am Ende müsse ein "faires und ausgewogenes" Ergebnis für alle Beteiligten stehen.Die beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...