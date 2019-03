Zürich (ots) - Die Industrien Chemie Pharma Life Sciences haben

aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung ein vitales

Interesse am Erhalt der bilateralen Abkommen mit der EU und

unterstützen die Stabilisierung des Marktzugangs durch einen

institutionellen Überbau. Für die forschungsintensive,

exportorientierte chemisch-pharmazeutische Industrie sind die

bestehenden bilateralen Abkommen ein wichtiger Standortfaktor ohne

Aussicht auf eine gleichwertige Alternative. Folgerichtig unterstützt

scienceindustries den vorliegenden Vorschlag des Bundesrates zum

Institutionellen Abkommen (InstA).



Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist mit einem Exportanteil

von 45% die grösste Exportindustrie der Schweiz und damit ein

wesentlicher Eckpfeiler unserer Volkswirtschaft und unseres

Wohlstandes. Mit einem Anteil von 48% an den Gesamtausfuhren und 79%

an den Importen ist die EU der wichtigste Handelspartner der

Industrien Chemie Pharma Life Sciences. Die Bilateralen Abkommen sind

eine Voraussetzung für den geregelten Zugang zum EU-Binnenmarkt und

damit ein wichtiger Standortfaktor für internationale Unternehmen in

der Schweiz.



Um den für die Industrie wichtigen bilateralen Weg zu erhalten,

den Ausbau des Marktzugangs weiter voranzutreiben und die Erosion der

existierenden Marktzugangsabkommen zu verhindern, erachtet

scienceindustries ein Institutionelles Abkommen als notwendig. «Der

vorliegende Entwurf des Institutionellen Abkommens sichert den Zugang

zum EU-Binnenmarkt und damit die Attraktivität der Schweiz als

Wirtschaftsstandort für alle Unternehmen, ob klein, mittel oder

gross.», sagt Matthias Leuenberger, Präsident von scienceindustries.



«Ohne dieses institutionelle Rahmenabkommen würde der bewährte

bilaterale Weg langsam aber sicher erodieren und damit zu unnötiger

Bürokratie und höheren Kosten im Handel mit der EU führen. Im

Weiteren wäre die Forschungszusammenarbeit mit der EU akut gefährdet,

was für den Innovationsstandort Schweiz von grossem Nachteil wäre.»

so Leuenberger weiter.



Klärungsbedarf sieht scienceindustries vor allem beim

Freihandelsabkommen (FHA) von 1972, welches auch nach dessen

Modernisierung nicht unter das InstA fallen sollte. In Bezug auf die

Unionsbürgerrichtlinien gilt es klärend festzuhalten, dass deren

Implikationen auf die Marktzugangsabkommen beschränkt bleiben. Damit

kann das InstA ohne wesentliche Benachteiligungen für die Schweiz

samt deren Wirtschaft und ohne Gefährdung des Freihandelsabkommens

durch den Bundesrat ratifiziert werden.



