Zahlen, Ausblick und Aussagen zur Dividende hatten die Freenet-Aktie am Donnerstag zunächst kräftig unter Druck gesetzt. Doch letztlich hat sich bei den Investoren die Einschätzung durchgesetzt, dass die Konstellation bei dem Mobilfunkunternehmen doch nicht so schlecht ist. Der Kurs hatte sich bereits im Tagesverlauf von den frühen Tiefstständen gelöst und generiert heute mit kurzer Verzögerung das vom AKTIONÄR in Aussicht gestellte Kaufsignal.

Den vollständigen Artikel lesen ...