In Vorbereitung auf den Brexit streicht die Londoner Börse 250 Jobs. Dadurch sei man "sehr gut vorbereitet auf was auch immer beim Brexit passiert".

Die Londoner Börse LSE wappnet sich für den Brexit und drückt auf die Kostenbremse. 250 Jobs oder fünf Prozent der Stellen sollen gestrichen werden, kündigte die London Stock Exchange (LSE) am Freitag an. Dadurch will die Börse jährlich 30 Millionen Pfund (35 Millionen Euro) einsparen, wird ihr Margenziel 2019 aber wegen Investitionen in das Geschäft trotzdem verfehlen. Im vergangenen Jahr steigerte der Konzern die Einnahmen um neun Prozent auf 2,14 Milliarden Pfund, der Betriebsgewinn legte um 15 Prozent auf 931 Millionen Pfund zu.

"Wir sind sehr gut vorbereitet auf was auch immer beim Brexit passiert", sagte Konzernchef David Schwimmer. ...

