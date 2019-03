Vor einer Woche kündigte der Münchner Konzern den Einstieg in den Photovoltaik-Heimspeichermarkt an. Nun will Siemens auch noch den Wechselrichter-Hersteller Kaco übernehmen. Zur Kaufsumme machten die Unternehmen keine Angaben.Siemens plant die Übernahme der Kaco New Energy GmbH. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen in ihrer Ankündigung vom Freitag keine Angaben. Es gehe nur um die Übernahme des Wechselrichtergeschäfts; das Projektentwicklungs- und EPC-Geschäft sei nicht Teil der Übernahme. Die Kartellbehörden müssten der Transaktion noch zustimmen. Der Abschluss der Übernahme werde für das erste ...

