Zürich - Einhundert Jahre nach seinem letzten öffentlichen Auftritt als Tänzer steht der Ausnahmekünstler Vaslav Nijinski im Mittelpunkt eines bereits mit vielen Preisen ausgezeichneten Tanzstücks von Marco Goecke.

Vor der schweizerischen Erstaufführung am 9. März 2019 mit dem Ballett Zürich erzählen Marco Goecke und Nijinski-Darsteller Esteban Berlanga in der Matinee am 3. März um 11.15 Uhr im Bernhard Theater, von ihrer Arbeit an dem Ballett. Ausserdem spricht Dramaturg Michael Küster mit Ballettdirektor Christian Spuck, dem Dirigenten Pavel Baleff und ...

