Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag nach hoffnungsvollen Daten zur Unternehmensstimmung aus China an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Zudem gab es auch insgesamt eher positive Daten aus Europa. Der EuroStoxx 50 , dem es bereits am Vortag gelungen war, die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend zu überwinden, stieg zuletzt um 0,75 Prozent auf 3323,02 Punkte. Damit zeichnet sich für den Leitindex der Eurozone im Wochenverlauf ein Plus von 1,5 Prozent ab. Seit Jahresbeginn hätte er dann acht von neun Wochen mit Gewinnen beendet.

Der französische Cac 40 sank am Freitag um 0,68 Prozent auf 5276,24 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,52 Prozent nach oben auf 7111,54 Punkte.

Der Blick auf die Konjunkturdaten zeigte, dass in China der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für das verarbeitende mittelständische private Gewerbe überraschend deutlich auf knapp unter 50 Punkte stieg. Das sorgte an den Börsen Asiens und Europas für Erleichterung. Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung, Werte über 50 Punkte auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Zudem ...

