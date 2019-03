Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Die BNP Paribas SA hat ihren Anteil am indischen Joint Venture SBI Life Insurance Co verringert. Die Versicherungstochter BNP Paribas Cardif habe 92,25 Millionen SBI-Life-Aktien entsprechend 9,2 Prozent der Anteile verkauft, teilte BNP mit. Davon habe The Carlyle Group LP 90 Millionen Aktien erworben.

Die Bank erwartet im ersten Quartal einen Kapitalgewinn von mehr als 450 Millionen Euro. Zudem dürfte die Kapitalquote CET1 um etwa 5 Basispunkte steigen.

Nach dem Deal sinkt der Anteil von BNP Paribas Cardif an SBI Life auf 12,77 Prozent.

March 01, 2019

