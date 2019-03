Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen für 2018 von 88 auf 103 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe die eigenen Prognose und seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an. Wegen des begrenzten Kurspotenzials lautet das Votum weiterhin "Halten"./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 09:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 10:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-03-01/13:02

ISIN: DE0007030009