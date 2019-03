Ludwig Beck AG: Wachstumsgeschwindigkeit im Online-Geschäft erhöhen - Vorstandsinterview

GBC-Analyst Matthias Greiffenberger hat im Interview mit Dieter Münch, dem Vorstand der Ludwig Beck AG, über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen gesprochen. Zudem waren die vorhandenen Potenziale bei Ludwig Beck und mögliche strategische Optionen Inhalt des Gesprächs.

GBC AG: Herr Münch, aktuell befinden Sie sich im Veräußerungsprozess der WORMLAND. Können Sie bereits weitere Details zu dem möglichen Deal preisgeben?

Dieter Münch: Wir haben da ja erst kürzlich bekanntgegeben, dass wir einen strukturierten Verkaufsprozess aufsetzen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Gleichwohl wollen wir im 1.Halbjahr hier die Basis für eine Entscheidung gelegt haben.

GBC AG: Sofern es zu einem Verkauf der WORMLAND kommt, wird sich die LUDWIG BECK wieder ähnlich positionieren und aufstellen wie vor dem Erwerb der WORMLAND?

Dieter Münch: Grundsätzlich hat immer unser Unternehmen am Münchner Marienplatz die tragende Rolle gespielt. Das wird auch zukünftig so sein. Die Digitalisierung der Verkaufsprozesse schreitet aber immer weiter voran. Dies wird sich natürlich auch in der operativen Tätigkeit widerspiegeln.

GBC AG: Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 war insbesondere durch Wetterkapriolen belastet. Welche Themen spielten im Jahr 2018 eine entscheidende Rolle und wie schätzen Sie die aktuelle Entwicklung ein?

Dieter Münch: Eine entscheidende Rolle spielt natürlich die potentielle Veräußerung von WORMLAND. Hier ist es hilfreich, dass die ersten beiden Monate im Textileinzelhandel sehr zufriedenstellend verlaufen sind. Wetterkapriolen wie im Vorjahr ...

