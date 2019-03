Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen von 5100 auf 5000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Börsenbetreibers für 2018 hätten sehr nahe an ihren Schätzungen gelegen, schrieb Analystin Joanna Nader in einer am Freitag vorliegenden Studie. In ihrem Bewertungsmodell berücksichtigt sie nun die etwas vorsichtigeren Aussichten für die Kapitalmärkte und voraussichtlich höhere Investitionen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 02:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 02:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B0SWJX34